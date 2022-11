Politievakbonden reageren gematigd tevreden op beslissingen Van Quickenborne: “We willen niet te vroeg victorie kraaien”

Als reactie op de moord op politieagent Thomas Monjoie (29) in Schaarbeek eerder deze maand grijpt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op verschillende vlakken in. De politievakbonden CV Politie, VSOA Politie en NSPV zijn maar gematigd tevreden. “We zitten in de goede richting, maar we willen niet te vroeg victorie kraaien.”

Na het brede overleg met onder meer het college van procureurs-generaal en vertegenwoordigers van de politie geven de politievakbonden aan dat ze uitgebreid naar elkaars bezorgdheden hebben kunnen luisteren.

Van Quickenborne zal de strafverzwaring voor geweld tegen de politie sneller dan gepland voorleggen aan het parlement. Justitie zal bovendien de nultolerantie invoeren voor weerspannigheid die arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, via een rondzendbrief. Een zaak over weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan dus nooit worden geseponeerd omwille van tijds- of personeelstekort. De vakbonden gaan nu afwachten hoe dit allemaal geformuleerd wordt en hoe ver die nultolerantie echt zal gaan. Ze willen eerst zien hoe de strengere omzendbrieven voor de parketten er echt uitzien.

“Van weerspannigheid verwachten wij een nultolerantie en de parketten gaan dat bekijken. Zij willen mee in de richting dat geweld een gepast gevolg moet krijgen, maar daar staat de deur toch nog op een kier voor een seponering in bepaalde gevallen. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen”, verklaart Joery Dehaes van ACV Politie. “We zitten in de goede richting, maar we willen niet te vroeg victorie kraaien en zien hoe het effectief wordt uitgewerkt in de omzendbrieven.”

“Door de omstandigheden hebben we nu een heel open gesprek gehad. Soms ging het ook over technische aspecten en waarom een dossier zus of zo gaat. Het is op tafel gelegd en dat is een goede zaak. Het is natuurlijk jammer dat het pas gebeurt na zo’n feiten, maar de intentie was er al”, aldus Dehaes.

Zwaardere straffen

Bij elk parket komt een magistraat die het aanspreekpunt is voor de politie voor alle dossiers van criminele feiten tegen de politie. Zwaardere straffen voor geweld tegen de politie stonden al eerder gepland, maar het nieuwe Strafwetboek laat nog op zich wachten. Het is een lijvig dossier dat eerst nog moet worden goedgekeurd door het parlement, waarna het nog twee jaar duurt voor het in werking treedt. Van Quickenborne splitst de strafverzwaring naar aanleiding van het recente geweld tegen de politie af, zodat het sneller van kracht kan worden.

Door de strafverzwaring worden straffen zwaarder voor feiten van foltering en onmenselijke behandeling tegen politiemensen. Ook wordt doodslag op de politie een verzwaard misdrijf en gelijkgeschakeld aan moord. De strafverzwaringen zullen ook gelden voor werknemers van de politie die niet op straat werken, zoals wie bij het onthaal werkt. Wanneer iemand van de politie aangevallen wordt in hun vrije tijd omdat die politieambtenaar is, zal de dader kunnen rekenen op strafverzwaring. Weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg wordt ook zwaarder gestraft. Dat valt voortaan ook onder de nultolerantie.

Om ervoor te zorgen dat informatie over dossiers rond geweld tegen politie beter doorstroomt van justitie naar de betrokkenen, komt er op elk parket een referentiemagistraat. Die is het aanspreekpunt voor de politiemensen. Ze zullen de betrokkenen op de hoogte houden van de stand van zaken van de dossiers, aldus de minister van Justitie.

Aanstaande maandag 28 november houden de politievakbonden een actiedag, met een optocht in Brussel, onder het motto “Respect voor de politie”. Ze klagen die dag niet alleen politiegeweld aan, maar ook de maatschappelijke blik op de politie of de loopbaanregeling die onder vuur ligt.

