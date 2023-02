Politievakbonden protesteren voor woningen van ministers Dermagne, Gilkinet en Clarinval

Geliefde dokwerker (60) sterft bij frontale crash in De Haan: “Een van zijn collega’s reed vlak achter hem”

Een zwaar verkeersongeval heeft woensdagavond het leven gekost aan een 60-jarige man uit Oudenburg. De man, een havenarbeider in Zeebrugge, raakte betrokken bij een frontale crash langs de Oostendse Steenweg in De Haan en overleed ter plaatse. De verslagenheid bij familie en collega’s is groot.