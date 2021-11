Politievakbonden betogen maandagochtend opnieuw in Brussel

Nu zelftesten een hoofdrol krijgen in de strijd tegen het coronavi­rus: waar koop je ze, hoe werkt het en is het resultaat betrouw­baar?

Vanaf morgen geldt op veel plaatsen het ‘Covid Safe Ticket Plus’. In heel wat dancings en discotheken staat die ‘plus’ voor het voorleggen van een negatieve zelftest. Ook wie op bezoek gaat bij familie of vrienden, legt volgens experts best eerst een zelftest af. Hoe werkt zo’n zelftest, is het betrouwbaar en waar is het te koop? Wij zochten het uit.

12:58