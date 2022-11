Politievakbond woedend omdat Van Quickenborne link legt tussen dode agent en loonakkoord

In de nasleep van de dodelijke mensaanval op twee agenten in Schaarbeek (Brussel) stijgt de vete tussen de politievakbonden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) naar een nieuw kookpunt. Van Quickenborne suggereerde bij VTM Nieuws dat de vakbonden het drama met de dode agent zouden gebruiken om zijn ontslag te eisen. “Men haalt twee dossiers door elkaar”, aldus Van Quickenborne, die daarmee doelt op het loonakkoord en de pensioenhervorming.

De vakbonden eisten zaterdag het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in de nasleep van de dodelijke mensaanval op twee agenten donderdagavond in Schaarbeek (Brussel). Bij VTM Nieuws suggereerde Van Quickenborne in een reactie daarop dat de vakbonden het drama met de dode agent misbruiken om zijn ontslag te eisen.

“Men haalt twee dossiers door elkaar”, zegt Van Quickenborne. Daarmee doelt hij op het drama met de dode agent enerzijds, en de discussies over het loonakkoord en de hervormingen van het vervroegd pensioen bij de politie anderzijds. “Dat is een beslissing van de collectieve regering”, aldus Van Quickenborne, “die ze mij kwalijk nemen.” Daarom zouden politievakbonden nu dus zijn ontslag willen.

“Bijzonder grof”

Vakbondsman Vincent Houssin (VSOA) reageerde in De Zevende Dag woedend op die suggestie. “Mag ik dat echt bijzonder grof vinden”, klonk het. “Wij halen twee dossiers door elkaar”, zegt de minister. “Het is hij die daarmee afkomt. Die heeft een ongelooflijk groot Calimero-gehalte. Het is bijzonder grof, dat terwijl wij worden geconfronteerd met een dode collega, hij ons ervan beschuldigd dat we het loonakkoord zouden misbruiken voor dit dossier.”

Het Vlaams Belang sluit zich intussen aan bij de eis van de politievakbonden tot ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne naar aanleiding van de dodelijke aanslag en dringt aan op een hervorming van justitie. Dat verklaarde partijvoorzitter Tom Van Grieken zondagmiddag in het VTM Nieuws.

“Blunder van formaat”

Voor Van Grieken is de dader van de dodelijk aanslag van donderdag een “typevoorbeeld van een islamitische terrorist”: van buitenlandse afkomst, in de gevangenis beland wegens criminele feiten; geradicaliseerd in de gevangenis; op de OCAD-lijst terecht gekomen. “De man kondigt een aanslag aan en wordt vrijgelaten. Dat is een blunder van formaat”, vindt de Vlaams Belangvoorzitter. “Minister Van Quickenborne wil wel haatspeech aanpakken, maar de echte criminaliteit niet”, besluit hij.

Voor Tom Van Grieken heeft ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden boter op het hoofd, “maar minder dan Van Quickenborne”. Vlaams Belang pleit voor een hervorming van Justitie. “Na de ontsnapping van Dutroux, namen twee ministers ontslag en kwam er een hervorming van de politiediensten, maar niet van de Justitie”. “Het mag niet meer gebeuren dat iemand die een terreurdaad aankondigt, vrijgelaten wordt”, vindt hij.

Of er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen, hangt voor Tom Van Grieken af van de commissiezitting van maandag, die door de commissievoorzitter en partijgenoot Ortwin Depoortere werd bijeengeroepen.

De Vlaams Belangvoorzitter wees er zondagmiddag nog op dat “alle tereurdaden in ons land altijd een migratieachtergrond hebben”. Daarom stelt de partij morgen/maandag een IKEA-plan (immigratie kan echt anders) voor met vijftien concrete voorstellen, geïnspireerd op het beleid van de nieuwe Zweedse regering. Onder meer de gezinshereniging moet strenger, stelt Tom Van Grieken.

Van Quickenborne wil “totale transparantie”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zelf heeft Brussels bij procureur-generaal Johan Delmulle een verslag gevraagd over de feiten die donderdag geleid hebben tot de dood van de politieman in Schaarbeek. Dat verklaarde hij zondag in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi). De resultaten zal hij maandag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie voorstellen.

“Ik voel dat er veel emotie is. Deze zaak raakt iedereen en ook mij persoonlijk. Het is vreselijk wat gebeurd is. Ik vraag duidelijkheid en volledige transparantie”, aldus de Open VLD-minister. Volgens hem was de dader “erg verward” in het politiecommissariaat van Evere. De politie nam contact op met het parket, dat op zijn beurt de gespecialiseerde magistraat aansprak. Maar sinds zijn vrijlating in 2019 was er geen onrustwekkend feit opgedoken, en vermits hij om hulp vroeg werd beslist om hem door te verwijzen naar het ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek.

Yassine M. werd sinds zijn vrijlating opgevolgd door een aantal lokale en gemeenschapsinstanties. Maar volgens de minister stroomt de informatie van deze diensten niet door naar Justitie. “Het is noodzakelijk dat er een betere samenwerking komt tussen federaal en de gemeenschappen”, stelde Van Quickenborne.

