Politievakbond pikt gefaseerde loonsverhoging niet: “Deze begroting toont dat regering niet inzit met onze politiemensen”

PolitiekDat de loonsverhoging voor de politie, waarover de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin dit jaar na maandenlange onderhandelingen een sociaal tussenakkoord sloten, pas vanaf volgend jaar uitgerold zal worden, is bij politievakbond NSPV in het verkeerde keelgat geschoten. De vakbond gaat zich nu intern beraden over welk gevolg hij aan de zaak gaat geven.

“Dit is ‘du jamais vu’ dat op een akkoord dat met een minister gesloten werd, teruggekomen wordt”, zegt NSPV-voorzitter Carlo Medo. “Als je een protocol afsluit, dan zou je er normaal gezien vanuit mogen gaan dat dat gehonoreerd wordt. Waarvoor dienen onderhandelingen en protocols dan nog? Wij hebben ons voor dit akkoord geëngageerd naar onze achterban.”

Verlinden niet kop van jut, “ik viseer vooral andere partijen”

“We zijn echt verrast dat de regering het protocol naast zich neerlegt. Er zitten zeven partijen aan tafel in de regering. Ik vraag me af wie van hen de politie eigenlijk goed gezind is”, aldus Medo, die benadrukt de pijlen niet op minister Verlinden te richten. “Met haar hebben we het akkoord gesloten. Ik viseer vooral andere partijen.”

Voor Thierry Belin van NSPV is premier Alexander De Croo (Open Vld) kop van Jut. “Dit is onaanvaardbaar. Het getuigt van een gebrek aan respect tegenover zijn minister (Annelies Verlinden, red.) en tegenover de sociale partners”, aldus Belin.

Het akkoord, dat een loonsverhoging van 1.000 euro bruto omvat, zal gefaseerd uitgevoerd worden: 45 procent in oktober 2023, 45 procent in oktober 2024 en 10 procent in oktober 2025. “Wij noch de minister beschikken al over de teksten. Als we die hebben zullen we bekijken welk vervolg we eraan zullen geven”, aldus nog Belin.

Quote De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investerin­gen voor het politieper­so­neel. Joery Dehaes van ACV Politie

Ook ACV Politie is teleurgesteld

Ook ACV Politie laat weten “bijzonder teleurgesteld te zijn in de regering-De Croo en haar begrotingswerk”. “Afgelopen maanden sloot de minister van Binnenlandse Zaken na zeer moeizame onderhandelingen een akkoord met twee andere vakbonden over een eerste loonsverhoging na twintig jaar. Wat er toen uit de bus kwam, was voor ons onvoldoende om mee akkoord te gaan, in het bijzonder voor ons burgerpersoneel”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

“De magere afgesloten protocollen worden nu door deze regering nog eens éénzijdig gewijzigd. De uitvoering wordt gefaseerd ingevoerd en er moet werk gemaakt worden van de versnelde afbouw van de eindeloopbaanregeling. De regering heeft steeds de mond vol over veiligheid, maar pleegt nu woordbreuk over de investeringen voor het politiepersoneel. Deze begroting toont dat de regering niet inzit met onze politiemensen. En bovendien hypothekeert men hierdoor alle komende onderhandelingen”, aldus Dehaes.

