Politievakbond kaart zelf politiegeweld aan: “Niet gepast dat agenten zich op die manier uiten”

Brussel Onderzoek naar politiege­weld op minderjari­gen na antiracis­me­be­to­ging: "Zelfs andere agenten klaagden: zo behandel je kinderen niet"

29 januari De dienst Intern Toezicht van de Brusselse politie onderzoekt of er buitensporig geweld is gebruikt in het cellencomplex van de politiekazerne in Etterbeek. De politie sloot er afgelopen zondag 232 mensen op, waaronder 86 minderjarigen. “Zelfs agenten hebben bij hun baas geklaagd over collega’s. Hoe ze die kinderen behandelden, dat ging te ver.”