Politievakbond geeft politiek veeg uit de pan na rellen in Brussel: “Al meer dan 20 jaar no-gozones, maar politiek heeft dat altijd ontkend”

De rellen in Brussel na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko blijven nazinderen. Brussels burgemeester Philippe Close (PS), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open Vld) waren er gisteren snel bij om de rellen te veroordelen, maar politievakbond VSOA wijst vanochtend de politiek met de vinger. “We zien al 30 jaar dat bendes van elke gelegenheid gebruikmaken om rel te schoppen. Er zijn al meer dan 20 jaar no-gozones in de hoofdstad, maar de politiek heeft dat altijd ontkend”, zei ondervoorzitter Vincent Houssin op Radio 1.

“De rellen in Brussel zijn onaanvaardbaar, maar hadden niets met voetbal te maken", vertelde minister Verlinden vanochtend nog bij HLN Live. Volgens de minister was de politie goed voorbereid, maar tegen “een groep onverlaten die er enkel op uit is om rel te schoppen” is geen kruid opgewassen. Ze zei dat zijzelf en burgemeester Close de situatie op de voet hebben gevolgd.

KIJK. Relschoppers steken steps in brand en vernielen auto, politie zet waterkanon en traangas in

De minister benadrukte dat er verschillende relschoppers zijn opgepakt en dat die zo snel mogelijk geïdentificeerd en gestraft moeten worden. “Zij die zich niet houden aan de regels die wij hier in België belangrijk vinden, moeten zwaar gesanctioneerd worden”, aldus Verlinden.

Volgens Verlinden kan het niet zijn dat feestelijkheden als voetbalmatchen misbruikt worden om schade aan te richten. “We moeten kijken hoe we dat fenomeen kunnen bestrijden. Het is niet alleen een probleem van een politiegebeuren, maar een veel breder maatschappelijk probleem dat we bij de wortel moeten aanpakken”, aldus de minister.

“Van kwaad naar erger”

Die analyse maakt weinig indruk bij de ordediensten. De grootste politievakbond VSOA gaf de politiek gisteren op Twitter al een veeg uit de pan. “Niet vergeten ‘de gebruikelijke politieke verontwaardiging en de strenge veroordeling van de relschoppers’ de wereld in te sturen via een persbericht of een tweet", klonk het in hun boodschap, gericht aan premier De Croo, minister Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Vanochtend ging ondervoorzitter Vincent Houssin op Radio 1 nog een stapje verder.

“We zien dat al 30 jaar, bendes die van iedere gelegenheid gebruikmaken om rel te schoppen, schade aan te richten en hulpverleners te verwonden. Het gaat alleen maar van kwaad naar erger”, aldus Houssin, die niet verrast was door de rellen. “Ik maak geen verwijten naar de ordediensten, zij moeten ondergaan. Er zijn al meer dan 20 jaar no-gozones in Brussel, ook de moord op de agent twee weken geleden was in zo’n no-gozone. De politiek heeft die no-gozones altijd ontkend. Ze steken hun kop in het zand, doen aan struisvogelpolitiek. Denk aan Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, een linkse politicus, die zei dat hij zich op sommige straten in Brussel niet meer veilig voelt. Als zo iemand dat al doet. De politiek draagt hierin een zeer zware verantwoordelijkheid”, klonk het zeer streng.

Dat Verlinden het gisteren had over “enkelingen die misbruik maken van de situatie om rel te schoppen”, vindt Houssin verkeerd. “Het is misplaatst om te zeggen dat het hier over enkelingen gaat, over jongeren. De meeste jongeren zijn zo niet. Het gaat hier echt om zware bendes die de criminaliteit domineren, velen van hen zijn bekend bij de politie, maar ze zijn in zo’n massa moeilijk te identificeren. De problemen worden gewoon niet streng genoeg aangepakt”, besloot Houssin.

KIJK. Minister Verlinden bij HLN Live: “Rellen zijn een veel breder maatschappelijk probleem dat we bij de wortel moeten aanpakken”