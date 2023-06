Politieman geeft Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken slag in gezicht

Een twintigtal leden van Vlaams Belang was deze ochtend afgezakt naar Brussel voor een betoging voor de zorgsector. De situatie liep er uit de hand. Wat de oorzaak hiervan is, wordt momenteel verder onderzocht. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken werd de partij geviseerd door de politie. Vlaams Belang heeft slechts een deel van het incident op sociale media geplaatst. VTM Nieuws heeft de volledige beelden aan de partij gevraagd.

KIJK. Hannelore Simoens is live in Brussel nadat Tom Van Grieken slag krijgt van politieman

Vuistslag

Vlaams Belang zegt in een persbericht dat de politie enkele parlementsleden van de partij verhinderde om deel te nemen aan de betoging. “Sinds wanneer is een betoging steunen voor de zorg een probleem in België? Is dit wat Brussels PS-burgemeester Close verstaat onder democratie? Onder anderen onze voorzitter Tom Van Grieken kreeg een vuistslag in het gezicht. Wij geven nooit op en blijven opkomen voor onze mensen”, zo tweet Vlaams Belang bij de video.