“Politieke verantwoordelijken moeten niet twijfelen om doortastende maatregelen te nemen"

Wiskundige Jan Baetens: “Niet alleen jouw huis maar ook alle andere in de straat staan in brand”

12:51 Dat de toestand in ons land bijzonder ernstig is, bevestigt ook professor Jan Baetens van de vakgroep data-analyse en wiskundige modellering aan de Universiteit Gent. Hij is een van de wetenschappers die prognoses maken over de evolutie van de coronapandemie in ons land. En die zien er niet goed uit. Zelfs al hebben de nieuwe maatregelen die vannacht ingingen effect over tien tot veertien dagen, dan nog ziet het er niet naar uit dat we de teugels snel zullen kunnen vieren.