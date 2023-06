Politieke partijen geven 2,4 miljoen euro uit aan online advertenties

OPROEP. Gebruik jij snus?

Gebruik jij snus? Nicotine- of tabakszakjes zijn razend populair in het Belgisch voetbal. Ook aan de schoolpoort of in de aula duiken ze steeds vaker op. In elke buurtwinkel zijn de ronde doosjes met felle kleuren en exotische smaakjes te koop. Onze journalist zoekt daarom Vlaamse jongeren (jonger dan 25) die willen vertellen waarom ze snus gebruiken. Geeft het je een kick? Wanneer gebruikte je het voor het eerst? Hoelang doe je het al?