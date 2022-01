Politieke partijen gaven vorig jaar 4,7 miljoen euro uit aan Facebook-advertenties: N-VA koploper met 1,7 miljoen euro aan uitgaven

Die uitgaven bevinden zich niet alleen op de Facebook- en Instagram-pagina’s van de partijen. Ook via de individuele profielen van politici zelf wordt lustig geadverteerd. Zo werd er ruim 300.000 euro uitgegeven via de pagina van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Dat is dubbel zoveel als Peter Mertens van PVDA, op plaats twee. Via de pagina van De Wever wordt een vijfde van de uitgaven van pagina’s van politici gedaan. De pagina van De Wever staat als enige individuele politieke pagina ook in de Europese top tien. Eveneens opvallend is de dominantie van N-VA-politici in de top 20. Ruim de helft van de lijst bestaat uit N-VA’ers.