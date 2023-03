Politieke crisis in Franstalig België: dreigt PS de regering met MR op te blazen? “Een manier van politiek bedrijven à la Trump”

De Franse gemeenschapsregering is in crisis. De mogelijke invoering van een masteropleiding geneeskunde aan de universiteit van Bergen zorgt al weken voor verdeeldheid binnen de meerderheid van PS, MR en Ecolo. PS-voorzitter Paul Magnette herhaalde vandaag zijn dreigement om een wisselmeerderheid te gebruiken om de Franstalige liberalen buitenspel te zetten. De regering ging normaal vandaag een oplossing zoeken, maar minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) heeft het crisisberaad uitgesteld vanwege “de uitspraken van de PS-leider”. Dreigt de regering een jaar voor de verkiezingen te vallen?

PS-voorzitter Paul Magnette herhaalde vanochtend zijn dreigement om een alternatieve meerderheid te vormen, zonder de MR dus, om de masteropleiding geneeskunde aan de universiteit van Bergen goed te keuren. Dat maakte hij duidelijk in het ochtendprogramma van RTL-TVI. De Bergense universiteit organiseert momenteel enkel de bachelors geneeskunde, maar wil voortaan ook de master inrichten. Vandaag gebeurt dat in Franstalig België enkel aan de ULB, de UCL en de ULiège. Indien nodig, zal PS de steun van de oppositie gebruiken. “MR heeft een probleem gecreëerd en dat moet nu worden opgelost”, zei Magnette fel.

Volgens de PS-leider is de houding van de Franstalige liberalen “onbegrijpelijk”, zowel qua vorm als qua inhoud. De minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) weigert de aanvraag omdat er volgens haar “gewoonweg geen geld is”. Magnette erkent dat de invoering van een masteropleiding extra kosten met zich zal meebrengen - voor het toch al krappe budget van de regering - maar meent dat de kost (minder dan 500.000 euro per jaar) “uiterst beperkt” is in verhouding met het totale budget van de regering (bijna 12 miljard euro).

Een ander argument van zowel Glatigny als MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: de extra opleiding zal niet leiden tot plots meer artsen. De federale regering legt namelijk het maximale aantal artsen per gemeenschap vast in de artsenquota. Al trekt Wallonië zich al jarenlang niets aan van die opgelegde maxima, tot grote ergernis van Vlaanderen, dat zich wel aan de beperking houdt.

Volledig scherm Minister Valérie Glatigny (MR) wil van de master niet weten. © BELGA

De regering zat vandaag normaal samen om een oplossing te vinden, maar heeft de netelige kwestie niet besproken, aldus een regeringsbron. Minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) heeft het punt uitgesteld vanwege het interview van Paul Magnette deze ochtend. Volgens de bron zouden de uitspraken “geen serene gedachtewisseling” hebben toegelaten. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De volgende ministerraad is pas op 6 april gepland. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet met de situatie. Magnette dreigde volgende week al een wisselmeerderheid te vormen in het parlement.

Quote Bouchez versterkt zijn imago van de onverzette­lij­ke politicus die niet buigt voor de druk van de PS en Ecolo. Het dreigement van Magnette is echter ‘blufpoker’. Het doet me denken aan de manier waarop het Vlaamse stikstofak­koord tot stand is gekomen Vincent Rocour, Chef politiek bij ‘La Libre Belgique’

Conflict tussen Bouchez en Magnette

De discussie gaat niet enkel over een politiek dossier, maar doet ook de eeuwige vete tussen MR-voorzitter Bouchez en PS-voorzitter Magnette oplaaien. “Bouchez versterkt zijn imago van de onverzettelijke politicus die niet buigt voor de druk van de PS en Ecolo”, zei de chef politiek bij ‘La Libre Belgique’, Vincent Rocour, begin deze week over het conflict. Volgens hem is het dreigement van Magnette echter ‘blufpoker’. “Het doet me denken aan de manier waarop het Vlaamse stikstofakkoord tot stand is gekomen.”

Het is ook niet de eerste keer dat Magnette dreigt om de MR uit de regering te gooien. Toen Bouchez het ‘cordon médiatique’ verbrak, een Franstalige afspraak om niet in debat te gaan met Vlaams Belang, was de PS-leider ook razend, maar Bouchez bond net op tijd in. Ook nu roept de MR-voorzitter op tot ‘koelbloedigheid’, zodat er gewerkt kan worden “binnen de regeringsmeerderheden”. “Wisselmeerderheden zijn nooit een goed idee”, reageerde Bouchez eerder op Twitter.

Toch blijven de twee politici openlijk verwijten naar elkaar gooien. Vorige week had de MR-voorzitter zich nog afgevraagd wat de PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne “doet in zijn dagen”. Een uitspraak die binnen de PS-kringen grote woede veroorzaakte. “Hij doet in ieder geval niet mee aan realityprogramma’s op de Vlaamse televisie (Bouchez doet binnenkort mee aan het VTM-programma ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, red.)”, snauwde Magnette deze ochtend terug. “Deze opmerkingen zijn van een niveau van een arrogantie die nog nooit in de Belgische politiek heb gezien. Het is een manier van politiek bedrijven à la Trump, die de politiek alleen maar bederft. Ik roep iedereen op om terug te keren naar een beetje fatsoen.”

Volledig scherm De regering van Pierre-Yves Jeholet (MR) kwam vandaag normaal samen om de kwestie te bespreken, maar Jeholet heeft de discussie uitgesteld naar later op de week vanwege de uitspraken van Magnette. © Photo News