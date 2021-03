Politiek wil meer cijfers zien: “Te vroeg om beslissingen te nemen”

“Biologi­sche geneesmid­de­len kunnen veel goedkoper”

22 maart Generische varianten van biologische geneesmiddelen worden in ons land te weinig voorgeschreven. Voor farmabedrijven is het daardoor minder interessant om in België zogenaamde biosimilaire geneesmiddelen op de markt te brengen. “Dat betekent een serieuze meerkost voor onze ziekteverzekering. Want zodra er een generische variant beschikbaar wordt, daalt ook de kostprijs van het originele geneesmiddel fors”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM).