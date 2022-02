Politiek ongenoegen over deal tussen bpost en Golden Palace blijft

Scherpe reacties

Oppositielid Michael Freilich (N-VA) had het over "een zwarte dag voor iedereen die met gokverslaving te maken heeft". Ook hij gelooft niet in het amendement van De Sutter. "Ik had gehoopt dat het anders zou uitdraaien. In de Press Shop (onderdeel van de verkochte winkels, red.) in Berchem is er bijvoorbeeld geen gokautomaat. De vraag is of er daar nu kunnen komen." Freilich pleit voor striktere regels. "Gokautomaten horen niet thuis in krantenwinkels", vindt hij.