Politiek en bouwheer blijven achter dading staan: “3M zal wél opdraaien voor vervuiling”

De geesten van de meerderheid hebben een week moeten rijpen, maar straks stemt het Vlaams Parlement - hoogstwaarschijnlijk unaniem - vóór een onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in het Antwerpse Zwijndrecht door 3M. Elke dag kwamen er al nieuwe elementen naar boven. Gisteren berichtte 'De Standaard' nog over een dading die de BAM al in 2018 had afgesloten met 3M. De BAM is de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, die vandaag Lantis heet en de Antwerpse Oosterweelverbinding moet bouwen. In 2018 was al duidelijk dat de gevaarlijke chemische stof PFOS in de grond en het grondwater zat op de Oosterweelwerf. De fabriek van 3M, die tot 2002 PFOS produceerde op de site, werd als schuldige aangewezen. Maar het Amerikaanse bedrijf ontkende verantwoordelijk te zijn voor de historische vervuiling. Om ellenlange procedures - en dus vertragingen voor de Oosterweelverbinding - te vermijden, koos Lantis voor een dading. "Een juridische procedure zou een erg onzekere uitkomst hebben en zou mogelijk 20 tot 30 jaar duren", zegt Annik Dirx, woordvoerder van Lantis. De kosten werden 'gedeeld'. Het is te zeggen: de BAM draaide op voor de verpakking van de vervuilde gronden en de waterzuivering - met een kostenplaatje van 63 miljoen euro. 3M moest amper 75.000 euro neerleggen voor de aanleg en het onderhoud van een veiligheidsberm op het terrein van 3M waar de grond met de hoogste PFOS-concentratie in verwerkt kan worden.