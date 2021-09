Politiediensten kunnen opnieuw de leugendetector gebruiken: “Dit leidt tot gerechtelijke dwalingen”

Heule/Gullegem Ali (38) sterft bij verkeerson­ge­val op R8 in Heule en laat zwangere echtgenote achter: “Hij was goede man die anderen hielp”

7 september Bij een verkeersongeval op de Kortrijkse ring R8 in Heule (Kortrijk) is in de nacht van maandag op dinsdag Ali Zaaboune (38) uit Gullegem (Wevelgem) om het leven gekomen. Hij laat een zwangere vrouw en een klein dochtertje na. Ali was op weg naar zijn werk bij een bakker in Kortrijk.