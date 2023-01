Politiecommissaris op terreurproces: “El Bakraoui was leider van groep die in safehouse verbleef”

De onderzoekers concluderen dat Ibrahim El Bakraoui de leider was van de groep die verbleef in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dat zei de politiecommissaris die bij de federale gerechtelijke politie van Brussel mee het onderzoek voerde op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

“Op basis van zijn attitude en betrokkenheid beschouwen we Ibrahim El Bakraoui als de leider van de groep”, zei de politiecommissaris. De voorzitter wees hem er vervolgens op dat het de jury toekomt om te bepalen of hij de leider was. “Onze conclusie, op het niveau van het onderzoek, is dat Ibrahim El Bakraoui de leider van de groep is”, stelde de commissaris vervolgens zijn woorden enigszins bij.

Eerder had de politieman erop gewezen dat er een groot aantal vingerafdrukken en DNA-materiaal van El Bakraoui gevonden was in het safehouse in Schaarbeek. Vervolgens wees de commissaris op de belangrijke rol die El Bakraoui speelde bij de huur van het appartement.

Verhuis geregeld

Hij was het ook die de verhuis regelde. Hij trof de voorbereidingen voor de productie van de explosieve stof TATP en de gelieerde aankopen. Bovendien stond hij in voor andere aankopen en gaf hij Osama Krayem richtlijnen om reistassen te kopen, volgens Krayem zelf. Het is op basis van die elementen dat de politie hem als leider beschouwt.

Sleutelmomenten in het parcours van Ibrahim El Bakraoui zijn de ondertekening van het huurcontract op 21 januari, dat inging op 1 februari. Vervolgens reisde Ibrahim El Bakraoui meermaals heen en weer tussen de Kazernenlaan in Etterbeek en Schaarbeek. Van 29 februari tot 22 maart verbleef El Bakraoui vervolgens in het safehouse in Schaarbeek.

Pyrotechnicus

Najim Laachraoui, die zichzelf opblies op de luchthaven van Zaventem, was dan weer de pyrotechnicus van de ‘cel Zaventem’. Dat blijkt onder meer uit de audiobestanden die op een laptop gevonden werden. Laachraoui deed ook aankopen die te maken hadden met de fabricatie van bommen.

Ook zijn DNA en vingerafdrukken werden op meerdere objecten in het appartement gevonden. Op 22 maart vertrok Laachraoui samen met Mohamed Abrini en Ibrahim El Bakraoui naar de luchthaven van Zaventem.