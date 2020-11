Politiebonden verontwaardigd over rechtbankvoorzitter Hennart: “Totaal wereldvreemd die man”

“Als vakbond stellen wij nooit het rechtssysteem op zich in vraag, iets wat Hennart nu wel doet met het politieapparaat. Wat me het meest kwetst is dat de magistraat vindt dat agenten die te maken krijgen met geweld, daarover niet moeten ‘zeuren’. Leg dat maar eens uit aan collega’s die elke dag met hun voeten in het slijk staan. Zoiets is iets heel ontgoochelend en gaat door merg en been. Hij vergeet dat politiemensen hun job niet enkel uitvoeren om brood op de plank te krijgen, maar dit ook doen uit overtuiging.”

Volledig scherm Carlo Medo, voorzitter van vakbond NSPV. Foto rechts: drie agenten in het Brusselse Elsene kregen op 14 november klappen bij een interventie. © Marc Baert/RV

“Ik heb bewust niet gekeken gisteravond en koos voor een slechte voetbalwedstrijd in de plaats. Anders ging ik me te veel druk maken, dat wist ik op voorhand al. Ik troost me bij de gedachte dat er rechters en parketmagistraten zijn die het werk van politieagenten wel weten te appreciëren.”

Vincent Houssin (VSOA) treedt Medo hierover bij: “Mijnheer Hennart en een aantal magistraten zijn blijven steken in de vorige eeuw. Zij lijken niet te beseffen dat een politieagent die te maken krijgt met geweld, ook een mens en slachtoffer is. Hij zegt zelf nog opleidingen te hebben gegeven aan de rijkswacht. We zijn nu wel twintig jaar verder. Gelukkig zijn er andere magistraten die wel met hun twee voeten in de maatschappij anno 2020 staan. Kijk naar het zeer sterke signaal dat het parket West-Vlaanderen gaf na de rellen op het strand van Blankenberge.”

Volledig scherm Vincent Houssin (VSOA) © Photo News

“Als Hennart meent dat een aangevallen agente niet in de media haar verhaal mag doen en terughoudend moet optreden, dan doet hij als zetelend rechter net het omgekeerde. Als zetelend rechter beschimpt hij niet alleen de ‘slecht opgeleide’ politie, wat niet klopt voor alle duidelijkheid, maar ook de minister van Justitie door zich niets aan te trekken van de omzendbrief. Hij spreekt bovendien voor zijn beurt, want hij is zetelend rechter en geen procureur. Zowel de parketten als politieambtenaren zijn wel degelijk gebonden aan een omzendbrief. In zijn dossierkennis over het aantal seponeringen schiet hij tekort. Het gaat hier over de zogenaamde seponeringen om opportuniteitsredenen, en niet omdat er te weinig bewijs is of het dossier niet volledig zou zijn. Bovendien onderschat hij het aantal seponeringen schromelijk. Men spreekt over 30 tot 40 procent seponeringen bij dossiers van geweld tegen politie, nogal veelzeggend.”

“Bij de politie zijn we gebonden aan een deontologische code en tucht. Hennart heeft met zijn uitlatingen het politiekorps volledig ‘te kakken gezet’. Mocht een politieman zoiets doen, zou hij een tuchtsanctie riskeren. Bij de magistratuur liggen de zaken blijkbaar anders”, besluit Houssin.