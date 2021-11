Politiebonden plannen nog meer acties: “Het is menens, dat zullen ook de politici voelen”

OVERZICHT. Mondmasker verplicht op trouwfees­ten, vier dagen per week telewerk: dit heeft het Overlegco­mité beslist

De beslissingen van het Overlegcomité zijn bekend. Er worden verschillende verstrengingen doorgevoerd. Zo wordt de algemene mondmaskerplicht uitgebreid naar de leeftijd van 10 jaar en moet het masker op veel meer plekken opnieuw gedragen worden. Daarnaast is telewerken tot 12 december vier dagen per week verplicht, daarna 3 dagen per week. Tegen maart of april moet iedereen een derde boosterprik krijgen. Dit is wat we weten over de nieuwe maatregelen.

18 november