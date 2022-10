Politiebonden gaan actie voeren en wijzen liberalen met de vinger: “Bijna een oorlogsverklaring”

De nieuwe acties komen er nu de details over het jongste begrotingsakkoord bekendraken. Zo wordt de beloofde loonsverhoging voor het politiepersoneel gespreid in de tijd. Daarnaast zou ook de voordelige pensioenregeling (NAVAP) tegen 2030 worden afgebouwd. "In de notificaties worden beide zaken zelfs aan elkaar gekoppeld. Zolang er geen goedgekeurd KB is over NAVAP, zullen er geen budgetten voor de loonsverhoging worden vrijgegeven", zegt Dehaes. Hij heeft het over "bijna een oorlogsverklaring". Daarnaast stelt hij zich ook vragen bij de bereidheid van de regering om het sociaal overleg een kans te geven. "Normaal moeten de details over het NAVAP onderhandeld worden met ons, maar het uitdoofscenario is al in detail uitgewerkt."