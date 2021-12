Politiebonden en minister Verlinden zonder akkoord uit elkaar: “Nieuwe acties volgende week niet uitgesloten”

Vlaanderen stelt zone 30 in meeste woongebie­den voor

Vlaanderen stelt voor om op alle wegen die voornamelijk een woonfunctie vervullen zone 30 in te voeren. Dat staat in een nieuw 'afwegingskader' dat wegbeheerders zoals lokale besturen moet helpen bij beslissingen over hun snelheidsregimes.

10:58