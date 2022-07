Politiebaas plooit na tussenkomst minister Verlinden: ‘zwaantjes’ moéten nu toch ook ’s avonds en in het weekend controleren

“Net als u was ik verrast door de communicatie van de federale Wegpolitie dat er ’s avonds en in het weekend minder alcohol en drugscontroles zouden gebeuren”, zei Verlinden woensdag in de bevoegde Kamercommissie. Verlinden voegde eraan toe dat ze onmiddellijk Mark De Mesmaeker - de nummer één van de federale politie - had gecontacteerd om die beslissing terug te draaien. “Hij heeft intussen bevestigd hier een positief gevolg aan te geven en de beslissing van de federale Wegpolitie ongedaan te maken. Ik zal nooit compromissen sluiten wat betreft verkeersveiligheid. Ik zeg u vandaag dus met veel overtuiging: het aantal controles wordt deze zomer niet afgebouwd.”

Bij de federale politie reageert voorlopig niemand officieel. Bronnen bij de Wegpolitie zeggen dat er inderdaad onverwacht een beperkt budget opgedoken is voor extra verkeersacties - snelheid, sturen onder invloed, zwaar vervoer... - en gerechtelijke acties - tegen drugsrunners - in juli en augustus.

Elders put

Verlinden verwees naar de cijfers van het laatste ‘Weekend zonder alcohol’. “2,15 procent van de bestuurders was in overtreding. Dat is één op de 47 gecontroleerde chauffeurs die reed onder invloed van alcohol of drugs. Die cijfers bewijzen het belang van de controles.” Van waar het extra geld zo plots komt, is ook voor de mensen op het terrein onduidelijk. Ze hopen vooral dat daarvoor niet elders bij de federale politie een put is gedolven. (BJM)