Politieagent vuurde van dichtbij rubberen kogels af op jongere bij Brusselse rellen

Woensdagmiddag eindigde de aanvankelijk vreedzame actie voor de na een arrestatie overleden 23-jarige Ibrahima B. met vernielingen in Schaarbeek. De jongeman stierf aan een hartstilstand in het politiekantoor van Sint-Joost-ten-Node. De betogers eisten duidelijkheid over zijn overlijden. Enkele relschoppers vielen na de actie een politiekantoor op het Liedtsplein aan. Verder werd er in Schaarbeek brandgesticht, een apotheek geplunderd, en werden er ruiten van bushokjes en een tram ingeslagen. Meer dan 100 personen werden opgepakt.

Op bovenstaande video is te zien hoe een politieagent van dichtbij met rubberen kogels schiet op een wegvluchtend persoon in Schaarbeek. Het filmpje zorgt voor verontwaardiging op sociale media. “Ik ben in shock”, tweette iemand. “Is het normaal dat er van zo dichtbij geschoten wordt met dit wapen?”, vraagt iemand anders zich af. “Dat is dodelijk, op deze afstand”, klinkt het ook.

“Operationele redenen”

Amal Ihkan, woordvoerder van de politiezone Brussel Noord: “Wij kunnen bevestigen dat de beelden authentiek zijn en dat ons Bijstandsteam gebruik heeft gemaakt van rubberen kogels.” Om “operationele redenen” wil de woordvoerder echter niet meedelen om welk type wapen het gaat. Verschillende twitteraars vermoeden dat het om de FN 303 gaat, een wapen dat behoort tot de categorie van ‘minder dodelijke wapens’.

In december 2018 dook de FN 303 al eens op bij de Brusselse politie, op een manifestatie van de Gele Hesjes. Het wapen werd toen enkel getoond en niet gebruikt. Wapens met rubberen kogels worden eerder uitzonderlijk ingezet en mogen enkel door speciale eenheden gebruikt worden die daarvoor zijn opgeleid. Als dergelijke wapens verkeerd gebruikt worden, bijvoorbeeld door van te dichtbij te schieten, kunnen ze levensbedreigende letsels aanbrengen en zelfs dodelijk zijn. Verschillende wapenexperts kunnen aan de hand van deze beelden echter niet bevestigen dat het om de FN 303 gaat.

Volledig scherm © Marc Baert

Volgens Kati Verstrepen, de voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, moet de politie in elk geval voorzichtig zijn bij het gebruik van geweld omdat ze er het monopolie op heeft. “En het mag alleen gebruikt worden als het strikt noodzakelijk is”, klinkt het. “Uit de beelden kan ik niet afleiden of dat hier het geval is. Wat er voorafgaat aan het schieten is niet duidelijk. Tenzij de jongen in kwestie een ernstig misdrijf zou hebben gepleegd of tenzij er aanwijzingen zouden zijn dat hij dat van plan is te gaan doen, lijkt het me evenwel duidelijk dat het geweld dat hier gebruikt wordt niet proportioneel is”, aldus Verstrepen.

Ze hoopt dan ook dat de politie dit incident zal onderzoeken. “Geweld gebruiken tegen de politie is volledig uit den boze en de relschoppers moeten geïdentificeerd en bestraft worden. Geweld tegen de politie beantwoorden met disproportioneel geweld door de politie zal echter alleen maar meer geweld veroorzaken, en zo geraken we helemaal in een neerwaartse spiraal.”

