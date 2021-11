Politieagent die Mawda (2) doodschoot is veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden

Waalse student Antonin (19) mogelijk overleden aan overmatig drankge­bruik

Het parket van Namen heeft deze voormiddag de eerste autopsieresultaten bekendgemaakt van het lichaam van de Waalse student Antonin Deneffe (19). Volgens het parket is Antonin niet overleden door een val, een klap of onderkoeling. Het toxicologisch onderzoek moet de komende dagen uitmaken of hij is gestorven aan overmatig drankgebruik, al wijst alles daarop. De jongeman overleed afgelopen weekend na een studentendoop in zijn slaap.

3 november