Politie zoekt man met kind die 75-jarige na ruzie zwaargewond sloeg in Ganshoren

Italië in shock: man schiet spelende broertjes (3 en 8) op straat dood: “Ze stierven in armen van hun vader”

14 juni De Italiaanse stad Ardea, in de buurt van Rome, is zondagochtend opgeschrikt door een gruwelijk drama. Een 35-jarige man schoot daar in een park twee spelende broertjes van 3 en 8 jaar dood. De kinderen stierven in de armen van hun vader, met wie de schutter mogelijk een conflict zou hebben. Dat wordt door de Italiaanse politie onderzocht. Ook een 84-jarige voorbijganger werd na het drama zonder enige aanleiding doodgeschoten.