Politie zoekt man die minderjarig meisje betastte aan tramhalte in Antwerpen

Antwerpen Zilte van Antwerpse driester­ren­chef Viki Geunes verhuist (tijdelijk) naar wijndomein in Puurs

25 april Op 8 mei openen de terrassen van de horeca. Maar Viki Geunes, chef van het Antwerpse driesterrenrestaurant Zilte, ziet het niet zitten om zijn klanten op het - winderige - dak van het MAS te ontvangen. Hij zocht én vond een alternatief: wijndomein Valke Vleug in Liezele bij Puurs, met wie de sterrenchef al langer samenwerkt. Wie een tafeltje wil bemachtigen, is er echter aan voor de moeite: in een mum van tijd was zondag alles uitverkocht.