Politie zoekt getuigen van dodelijke vechtpartij tussen motorbendes

Geert en Christine verloren in juni hun inwonende mémé: “We hoopten dat het woonzorg­cen­trum een tijdelijke oplossing was; ze moest en zou 100 worden”

Meer dan veertig jaar zorgden Geert en Christine in hun kangoeroewoning voor mémé en pépé — haar ouders, zijn schoonouders. Maar toen stierf pépé, en een paar weken geleden ook mémé. Voor het eerst in hun leven proeven Geert en Christine van een — letterlijk — zorgeloos leven, maar ze vinden er niks aan. “Konden we nog maar, zoals elke ochtend, koffie en stuutjes naar hiernaast brengen.”