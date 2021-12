Politie zet nieuwe technologie in om drugskoeriers te vatten

Aan de actie in Marke werkt een gespecialiseerd team mee van de Scheepvaartpolitie dat swaps kan nemen en ploegen van de Wegpolitie die auto's en vrachtwagens afleiden naar het dispositief en de inzittenden controleren. De douane is ter plaatse met een backscatter, een bus met een scanner die goederen in verborgen ruimtes kan detecteren. "De ervaring leert dat drugsdistributienetwerken die ruimtes vaak gebruiken om drugs in te verstoppen. Dat de controles op drugstransporten dankzij het informatiegestuurde systeem gerichter gebeuren, betekent ook dat de middelen van de politie en de douane efficiënter worden ingezet", klinkt het bij de politie.

Creatief

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ter plaatse. "We bestrijden de drugcriminaliteit op alle fronten. Door het kraken van de SKY-ECC telefoons hebben we de top van deze misdaadnetwerken een zware slag toegebracht, maar evengoed moeten we de drugskoeriers onderscheppen. We zien dat criminelen steeds creatiever worden. Meer en meer bouwen ze hun wagens om en verstoppen ze drugs in verborgen ruimtes. Met politie en douane zijn we even inventief om dit op te sporen. Alle middelen worden ingezet: cameraschild, drugshonden, scanners met x-stralen die verborgen ruimtes kunnen ontdekken. Als er aanwijzingen zijn dat de gecontroleerde personen meer dan gebruikershoeveelheden bij zich hebben, dan worden ze in opdracht van het parket gearresteerd, en kan ook hun voertuig in beslag genomen en verbeurdverklaard worden", aldus Van Quickenborne.