Politie wil veiligheidsgevoel bij 400.000 Belgen meten

De politie roept iedereen die de brief in de bus heeft gekregen op om deel te nemen. Dat kan zowel op papier als online en zou niet meer dan 15 minuten in beslag mogen nemen. Bovendien is de enquête ook volledig anoniem. “Enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op die zaken die voor u van belang zijn”, klinkt het.