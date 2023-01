Politie wil peutertje (2,5) verhoren over wat haar zus (13) is overkomen, maar hoe gaat dat in z’n werk? “Nee, er is geen speelgoed in het verhoorlokaal”

Schokkende beelden van dodelijke slachtof­fers Maalbeek hullen assisen­zaal in stilte

Op het assisenproces over de terreuraanslagen in Brussel hebben Nathalie B., destijds gerechtelijk commissaris bij de federale gerechtelijke politie van Brussel, en Dieter C., destijds laborant van de technische en wetenschappelijke politie, maandagmiddag hun uiteenzetting over de eerste vaststellingen in het metrostation van Maalbeek vervolgd. De schokkende beelden van de uiteengereten lichamen van de dodelijke slachtoffers hulden de aanwezigen in een diep stilzwijgen.

9 januari