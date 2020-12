Politie waarschuwt dat gewone politiewerk dreigt in te boeten

De overheid wil er strenger op toezien dat de coronaregels worden nageleefd. Daarbij wordt vooral richting politie gekeken om die verstrengde handhaving uit te voeren. De politie zegt die opdrachten loyaal te zullen uitvoeren, maar waarschuwt voor capaciteitsproblemen door de vele extra taken.

“Het vat is af”

"Er wordt altijd richting politie gekeken, maar het vat is af", aldus Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) na een bijeenkomst zaterdag van de taskforce Handhaving.

Zo kan de politie worden ingezet om de quarantaine-naleving te controleren, of om funshoppen tegen te gaan. Ook aan de grenzen zal extra worden gecontroleerd. "Het is altijd de politie die alles moet rechttrekken", argumenteert Paelinck. "Maar we zijn al structureel onderbemand".