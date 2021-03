Politie voorkomt knokpartij tussen stadsbendes van Bergen en La Louvière

Voor viroloog Marc van Ranst en UZ Brus­sel-CEO Marc Noppen had Overlegco­mité meer kunnen en moéten doen: “Volgende week staan we hier weer”

19 maart “Ik hoop dat hier geen situatie van komt waarbij we moeten we zeggen ‘Hadden we maar’.” Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageert kritisch en teleurgesteld op de beperkte maatregelen van het Overlegcomité. Marc Noppen van het UZ Brussel is blij dat het woord ‘versoepelingen’ niet is gevallen, maar met de ziekenhuiscijfers in het achterhoofd, had ook hij gehoopt op tijdelijke forse verstrengingen.