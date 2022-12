Politie voert actie in Brussel en gaat kruispunten bezetten: ochtendspits kan in honderd lopen

Nog een laatste horde voor de beschuldig­den­ver­ho­ren op terreurpro­ces Brussel

Het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem in 2016 is bijna aan de beschuldigdenverhoren toe. Morgen zouden ze moeten beginnen, maar eerst is er vandaag nog de mogelijkheid voor slachtoffers om zich nog burgerlijke partij te stellen.

