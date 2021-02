Politie: “Verwijder nu al ijspegels voor er gevaarlijke ongelukken gebeuren”

Schaarbeek 14 verdachten opgepakt voor rellen in Schaarbeek

13:26 De speurders hebben woensdag veertien verdachten opgepakt die deelnamen aan de rellen die in januari uitbraken in Schaarbeek, na de herdenking van een twintiger die stierf na een arrestatie. Honderd politieagenten vielen tegelijk binnen op vijftien adressen in Brussel, maar ook in Aalst, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.