Politie vertelt vrouw dat ze moet keren in tunnel maar net dan laten ze verkeer weer rijden

Viroloog Steven Van Gucht: “Onder 1.000 IC-bedden blijven? Dan moeten we nú vertraging zien”

“Het effect van de vorige maatregelen, eind oktober, blijft uit als we naar het aantal ziekenhuisopnames kijken. Dat baart mij zorgen.” Dat zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) bij HLN LIVE. Hij verwacht de piek in de ziekenhuizen eind deze maand, “maar dan moeten we nù vertraging zien”, zegt Van Gucht. Bekijk hieronder zijn antwoorden op enkele andere coronavragen.

6:06