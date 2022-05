Politie verspreidt opsporingsbericht voor Pieter Druart (33) die zaterdag verdween in provincie Luik

Vera Jans in poleposi­tie om Beke op te volgen: “Ze komt uit juiste provincie”

De CD&V-top wil dit weekend beslissen wie Wouter Beke opvolgt als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De kans dat Hilde Crevits doorschuift naar die positie, zoals her en der wordt gesuggereerd, lijkt klein. Zij zou absoluut Landbouw in haar takenpakket willen houden. Het Limburgse parlementslid Vera Jans wordt in de partij het vaakst genoemd als kanshebber.

