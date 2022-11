Politie vat derde verdachte van dodelijke schietpartij in Spaanse bingohal

Demir gefrus­treerd door uitkomst COP-27: “Klimaat­con­fe­ren­tie is een grote show, draait meer om prestige dan klimaat zelf”

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) is allesbehalve tevreden met het slotakkoord van de klimaatconferentie in Egypte. België vertrok volgens haar met een duidelijk standpunt, maar heeft daar niet genoeg voor gevochten. In ‘VTM NIEUWS’ noemt de minister de klimaatconferentie ook een “grote show”. “Het gaat meer over prestige dan het klimaat zelf”, klinkt het.

14:10