Politie van Luik organiseert woensdag symbolische actie na geweld in de binnenstad

Onze reporter volgt het spoor van vernieling in Luik: “Een golf van woede en geweld”

14 maart “Een golf van woede en geweld", zo noemt de Luikse politie de rellen die zaterdagmiddag plaatsvonden in Luik. Driehonderd jongeren overspoelden op enkele minuten tijd de Place Saint-Lambert bij het Luikse stadhuis, de politie stond machteloos en kon enkel toekijken hoe tal van winkels geplunderd werden. Etalages werden vernield, kasseien vlogen in het rond. We gingen ter plaatse om de schade op te meten. “Dit is vreselijk", zegt een winkeluitbater. “Door de coronacrisis hadden we al een lagere omzet en nu komen deze vernielingen erbij.”