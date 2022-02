Politie valt binnen op tientallen plaatsen in grote operatie tegen Albanese maffia: 30 personen aangehouden. Bekijk hier de beelden

De federale gerechtelijk politie van Brussel heeft dinsdagochtend op verschillende plaatsen in ons land huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een internationale operatie. Hun doelwit: de Albanese maffia en hun internationale drugs- en wapenhandel. Er werden bij de huiszoekingen in ons land 30 personen opgepakt. Dat meldt het federale parket. In 7 andere Europese landen vonden dinsdag ook meer dan 100 huiszoekingen plaats.

Dinsdagochtend 4 uur. Honderden politieagenten troepen samen aan het gebouw van de federale politie in Brussel. Er staat een enorme operatie op de planning, met als doelwit de drugs- en wapenhandel van de Albanese maffia. Een uur later, om 5 uur, springt iedereen in zijn anonieme wagen en vertrekt naar zijn doelwit. In het Brusselse arrondissement vinden een dertigtal huiszoekingen plaats, in Antwerpen valt de politie binnen op 17 adressen en ook in Sint-Niklaas vindt een huiszoeking plaats. In totaal werden 30 personen aangehouden. Er werden onder meer wapens, cocaïne, geld, luxehorloges, diamanten en voertuigen in beslag genomen.

Gelijktijdig vonden ook in verschillende andere Europese landen politieacties plaats. Bij een zestigtal huiszoekingen in Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland werden nog een tientallen personen aangehouden.

Volledig scherm De politieactie dinsdagochtend, de agenten staan klaar om binnen te vallen op een Brussels adres. © RV

Het is niet de eerste keer dat de Albanese maffia in ons land een klap te verwerken krijgt. De kans is dan ook groot dat de actie van dinsdagochtend gelinkt is aan een gelijkaardige operatie die in oktober vorig jaar uitgevoerd werd in Brussel. Het was “de ontdekking van een nieuwe criminele wereld op heel het Brusselse grondgebied, die er tot nu toe in geslaagd was grotendeels onopvallend te blijven”, zei Eric Jacobs, directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, daar toen over.

Het onderzoek ging in september 2020 van start toen bij een huiszoeking in een garagebox in het Brusselse een grote hoeveelheid aceton werd aangetroffen, naast meerdere en nagemaakte kleding van de geïntegreerde politie. Het federaal parket opende daarop een dossier, dat onder leiding kwam te staan van een Brusselse onderzoeksrechter.

Dat onderzoek bracht volgens het federaal parket een criminele organisatie aan het licht waarvan de leden veelal uit Oost-Europa afkomstig waren en in het Brusselse woonden, maar ook haar uitvalsbasissen had in de regio Antwerpen, voornamelijk in de buurt van de haven. Ook waren er banden met Zuid-Europese onderdanen uit het Limburgse maffiamilieu. De organisatie zou cocaïne die met containers aankwam in de havens van Antwerpen en Rotterdam verder transporten naar andere Europese landen, onder meer Italië en Spanje. Daarvoor werden verschillende middelen gebruikt, zowel voertuigen met verborgen ruimtes als transportbedrijven, vracht- of privé-vliegtuigen, maar ook containervervoer via de havens van Le Havre en Hamburg.

In Spanje liep ook al een onderzoek naar dezelfde organisatie zodat een Joint Investigation Team werd opgericht, dat onder de vleugels van Eurojust en Europol werd uitgebreid tot verschillende andere Europese landen.

Sky ECC

Die operatie kwam tot stand dankzij informatie die gehaald werd uit de kraak van de cryptofoondienst Sky ECC in maart 2021. Nadat de versleutelde communicatie van het SKY ECC-netwerk kon gekraakt worden, stootten de speurders in die berichten op nog een schat aan informatie, waardoor het dossier veel grotere proporties aannam, aldus het federaal parket. Zo werden contacten vastgesteld in verschillende Zuid-Amerikaanse landen, meer bepaald Brazilië, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, en Paraguay. Uit de gekraakte berichten blijkt dat België een spil is in een internationaal netwerk, legt Özgünes uit.

Na die kraak werden 64 personen opgepakt bij 114 huiszoekingen. De speurders ontdekten ook zes extractielaboratoria om cocaïne te verwerken. Ook bleek dat er een ware drugsoorlog gaande is in onze hoofdstad. Er heerst een territoriale vete tussen twee clans die al resulteerde in minstens acht afrekeningen, zowel in ons land als in Albanië.

Volledig scherm De politieactie tegen de drugs- en wapenhandel dinsdagochtend. © Photo News