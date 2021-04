Politie te paard loopt vrouw omver bij poging Ter Kamerenbos te ontruimen, minister Verlinden laat beelden onderzoeken

Wat begon als een aprilgrap, eindigde in een bij momenten gewelddadig kat-en-muisspel tussen feestvierende jongeren en de politie. Daarbij raakten volgens voorlopige cijfers minstens 26 politieagenten, 8 feestvierders en 7 politiepaarden gewond. Volgens sommige aanwezigen gebruikte de politie bij het ontruimen van het Ter Kamerenbos buitensporig geweld. Zo is op videobeelden te zien hoe politie te paard een vrouw omver rijdt. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt de beelden te onderzoeken.

Vijfduizend jongeren verzamelden gisterennamiddag in het Ter Kamerenbos om te feesten tegen de coronamaatregelen tijdens het niet-bestaande festival La Boum. De politie die massaal aanwezig was, met ordetroepen te voet, de hondenbrigade, agenten te paard, traangas en het waterkanon, slaagde er maar moeizaam in om het park te ontruimen. Volgens enkele jongeren gebruikten agenten daarbij buitensporig geweld tegen de aanwezige feestvierders.

Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe de politie te paard een menigte uit elkaar drijft. De ruiters lopen zonder te vertragen op een vrouw af. De vrouw, die met haar rug naar de aanstormende paarden gedraaid staat, wordt aangereden en valt languit op de grond waar ze blijft liggen. Meteen snellen verschillende omstaanders op haar af. Of de vrouw verwondingen heeft opgelopen door het voorval, is niet bekend.

Quote Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd ‘nu is het genoeg’. Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arresta­ties had verricht, wisten dat er een probleem was. Brussels burgemeester Philippe Close (PS)

"We hebben de aanwezige menigte meermaals gewaarschuwd dat we hen uiteen zouden drijven", zei politiewoordvoerster Ilse Van de Keere eerder al. "De hondenbrigade en de agenten te paard volgden daarbij de rangen van de interventie-eenheden. Het waterkanon werd meermaals ingezet om dat de mensen maar bleven terugkomen. We hebben het hele manoeuvre verschillende keren moeten uitvoeren."

Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) verdedigt het optreden van de politie. “We (de politie) waren in grote getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren”, klonk het vrijdag op Matin Première bij de RTBF. Close verzekerde ook dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers.

“Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd ‘nu is het genoeg’. Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was”, voegde de burgemeester toe.

“Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit”, zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. “Dat ze maar weten dat ze gezocht worden” door justitie, aldus nog de Brusselse burgemeester.

Onderzoek naar beelden

Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat intussen weten dat ze de beelden van het incident zal onderzoeken. “Het optreden van de politie moet uiteraard altijd proportioneel zijn", klinkt het bij VRT NWS. De minister wijst er wel op dat de politie aanvankelijk onder meer met een drone heeft opgeroepen om het park te verlaten, en pas straffere middelen heeft ingezet nadat ze door jongeren werden bekogeld met allerhande projectielen.

