Politie stelde in juli 121 pv's op voor ontbreken van PLF-formulier bij reizigers en chauffeurs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had beloofd om de controles op het juist invullen van het PLF op de weg te verhogen. Elke politie-eenheid voert nu minstens twee uur per week PLF-controles uit, en nog extra in de wisselweekends in de vakantie. Maar toch blijven er gaten in het systeem.

Volgens Sandra Eyschen van de federale politie “respecteren mensen meer en meer de verplichting om het PLF in te vullen, maar zijn er nog altijd veel reizigers die denken dat ze dat niet meer moeten doen zodra ze twee keer gevaccineerd zijn. Dat is niet juist”, zegt ze. “Of u nu terugkomt uit een rode, oranje of groene zone, of u nu gevaccineerd bent of niet, u moet het PLF invullen. De enige voorwaarde is dat men langer dan 48 uur in het buitenland verbleven heeft.”