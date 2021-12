Politie start onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Beerschot-aanhangers: ‘Alle Joden aan het gas”

binnenland “Bomen kappen en opstoken onder het mom van hernieuwba­re energie, is hypocriet”: Zuhal Demir weigert hout voor biomassa­cen­tra­le

Hout uit Siberië (Rusland), Chili en Canada mag van de Vlaamse regering de komende jaren niet meer ingevoerd worden als grondstof voor de biomassacentrale Rodenhuize in Gent. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA). De minister uitte al eerder haar bezorgdheid over de duurzaamheid van die houtstromen. Ook rapporten over corruptie, uitbuiting, illegale boskap en het vernietigen van biotopen en diersoorten, met betrekking tot de locaties in Rusland en Chili, baarden haar zorgen.

