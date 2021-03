Politie staat voor moeilijke keuzes: “Alle Sky ECC-berichten lezen, zou ons 685 jaar kosten”

Maak kennis met ‘de Hulk’ van de Antwerpse drugsspeur­ders, opgepakt in Operatie Sky

8:28 Schouders als kanonskogels, een kleerkast van bijna een meter breed en twee stalen armen. De Antwerpse ‘Hulk’ wil je liever niet tegenkomen in het donker en daar kunnen de drugsdealers in de haven over meespreken. D.L. werkt bij de operationele sectie van DOT-team van de Antwerpse politie: het echte straatwerk, waarbij ze drugsdealers onderscheppen nadat de drugs geleverd wordt. Tot nu, want deze agent werd donderdag zelf samen met zijn echtgenote opgepakt. Welke dubbele rol speelde hij? En is de rekening in Dubai met daarop 700.000 euro van hem?