Politie sluit restaurant in provincie Luik dat illegaal open was gebleven

Een op de vijf Vlamingen voelt zich heel eenzaam

14 april De sociale isolatie waartoe de coronacrisis ons dwingt, doet de eenzaamheid in de samenleving met rasse schreden toenemen. Dat was eerder deze week een van de bevindingen van de zesde Gezondheidsenquête van Sciensano en blijkt nu opnieuw uit een peiling door Bond zonder Naam (BZN). 21,3 procent van de Vlamingen zegt op dit moment ernstige eenzaamheid te ervaren. Bij een eerder onderzoek, tien jaar geleden, was dat nog 2,5 procent.