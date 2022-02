Politie roept op om maandag Brussel te vermijden wegens ‘vrijheidskonvooi’ tegen coronamaatregelen

De federale en de Brusselse politie roepen op om maandag de omgeving in en rond Brussel te vermijden wegens het verwachte ‘vrijheidskonvooi’ uit protest tegen de coronamaatregelen. De konvooien, die vanaf morgenavond worden verwacht in en rond Brussel, zullen wellicht voor grote verkeershinder zorgen.

“De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de Federale Politie roepen iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren”, zo staat in een persbericht van de politie te lezen. “Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond 12 februari middernacht tot dinsdagochtend 15 februari 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag, zaterdag 12 februari, ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari.”

De politie zegt dat het vrijheidskonvooi, dat op maandag 14 februari in Brussel wil betogen, verboden is. De federale politie zal alleszins streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In eerste instantie wordt vooral ingezet op het aanspreken van chauffeurs, pas daarna zal effectief worden tussengekomen. Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad.

Bestuurders die toch willen betogen kunnen terecht op parking C van de Heizel. Daar zal een actie wel gedoogd worden. Het is dus beter om de Brusselse hoofdstad en de ring rond Brussel maandag te vermijden, zo deelt de politie nog mee. Wie niet anders kan, neemt best het openbaar vervoer.

Andere landen

In Parijs heerst op dit moment chaos. Duizenden agenten probeerden te verhinderen dat het ‘Konvooi van de Vrijheid’ Parijs zou binnenrijden, maar dat was tevergeefs. De manifestanten willen naar eigen zeggen met “een massa voertuigen” in Parijs manifesteren, zodat de ordediensten hen niet kunnen tegenhouden. Ze protesteren tegen de vaccinatiepas, die in Frankrijk nodig is om toegang te krijgen tot onder meer restaurants en bioscopen. Verder zijn ze tegen het verlies aan koopkracht en de hoge energieprijzen. Onder de manifestanten bevinden zich ook heel wat gele hesjes.

Ook in Den Haag, de politieke hoofdstad van Nederland, is er protest tegen de coronamaatregelen. Volgens de openbare omroep NOS blokkeren ze de toegang tot het Binnenhof, het Nederlandse parlement. De truckers doen mee aan het zogenaamde ‘Freedom Convoy Nederland’, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land zouden betogers onderweg zijn.