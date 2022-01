Politie organiseert voor dertiende keer ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’

Eerste daling in jaren van vroegtijdi­ge schoolver­la­ters

In schooljaar 2019-2020 is het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen uitgekomen op 9,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs. Het is de eerste daling sinds het schooljaar 2014-2015, zo blijkt vandaag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

13:35