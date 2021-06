Politie organiseert nieuwe editie van "Weekend zonder alcohol achter het stuur"

Gepensio­neer­de huisarts lag enkele weken dood op bed bij de buren: “Aan alle ramen zaten vliegen, het was niet normaal”

10:21 Gerard Roger, de 71-jarige man die gisteren dood werd aangetroffen in een huis in Fontaine-Valmont in de provincie Henegouwen, was al enkele weken overleden. De man lag in het huis van zijn buren, die op de hoogte waren van de dood van de gepensioneerde huisarts, maar verder bleven leven met zijn lijk in huis. Dat schrijft RTL INFO.