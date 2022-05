Politie op zoek naar brandstichters in Centraal Station van Antwerpen: “Dit had slechter kunnen aflopen.”(VIDEO)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers.

Op 7 november 2021 rond 16u30, filmt een bewakingscamera een man en een vrouw die schijnbaar doelloos rondhangen op spoor 24. Het perron is op dat moment afgesloten, er komt dus hoedanook geen trein aan. Na een tijdje houdt de vrouw plots een aansteker bij een reclamedoek op een hek. Dat vat onmiddellijk vuur. Op de beelden zijn stevige vlammen te zien, en zwarte rook. Het koppel wandelt rustig weer weg, zonder ook maar om te kijken.

Zwarte rook

Het is vooral die rook die de spoorwegpolitie zorgen baart. “Als de rook de andere perrons had bereikt, had er paniek kunnen uitbreken”, zegt Kurt Vercammen van de spoorwegpolitie. “Het station had dan mogelijk geëvacueerd moeten worden, terwijl de rook het zicht had belemmerd … dit had slechter kunnen aflopen.” De politie tilt dan ook zwaar aan de feiten, en hoopt dat iemand de man of vrouw herkent.

Niemand in de buurt

Uiteindelijk doofde het vuur grotendeels vanzelf uit. Enkele werknemers in het stationsgebouw roken de brand, en één van hen kon de laatste restanten van het vuur uit trappen. Hij verwittigde de politie. Gelukkig, want de brand ontstond helemaal op het einde van het perron, er was niemand in de buurt om in te grijpen.

Als u de verdachten herkent, of u heeft meer informatie over hen, neem dan zeker contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

De verdachten van de brandstichting in het Centraal Station van Antwerpen.