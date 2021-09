Politie onderschept automobiliste in Henegouwen na twee uur durende achtervolging

Tielt-Winge Eerste quarantai­ne in middelbare school: 41 leerlingen en leraren­korps op non-ac­tief nadat één iemand in contact komt met besmet persoon

14:08 Het coronavirus heeft alweer zijn weg gevonden naar de schoolbanken. Afgelopen week testte een leerling uit De MET in Tielt-Winge positief. Op de middelbare school, die geen klassiek onderwijssysteem kent en werkt zonder afgebakende klassen, komen alle leerlingen met elkaar in contact. Bijgevolg moeten alle 41 jongeren én het hele lerarenteam in quarantaine.