Politie mag joggen, fietsen of fitnessen ingeven als gepresteerde diensturen

OVERZICHT. Coronacij­fers blijven stijgen: elke dag 1623 besmettin­gen en bijna 39 ziekenhuis­op­na­mes

6 augustus Ook vrijdag blijven de coronacijfers stijgen. Tussen 30 juli en 5 augustus werden gemiddeld elke dag 38,6 Covid-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 16 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu 317 patiënten in het ziekenhuis, van wie 94 in de intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens stijgt.